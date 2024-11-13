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На Харківщині за добу через російську агресію постраждали троє людей

Росіяни атакували область безпілотниками і КАБами.

На Харківщині за добу через російську агресію постраждали троє людей
Наслдіки обстрілу Харкова, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби на Харківщині через російську агресію постраждали троє людей. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора о 15:38 Салтівський районі Харкова атакував БПЛА "Молнія-1". Пошкоджено скління вікон у багатоповерховому будинку та два автомобілі. Постраждала 70-річна жінка.

Перед цим, о 14:00 дрон вдарив по Слобідському районі. Пошкоджено електроопору, скління вікон у трьох багатоповерхівках. Постраждало дві жінки 55 та 50 років.

Увечері, біля 20:45 ворожа авіація здійснила удар КАБом по селу Уди Золочівської громади. Другий удар прийшовся поблизу села Одноробівка. Повідомлення про постраждалих та руйнувань не надходили.

На Харківському напрямку за сьогодні противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.Сімнадцять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової. 

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 67 людей.

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