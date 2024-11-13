Понад пів тисячі ударів завдали росіяни по Запорізькій області. Поранена жінка

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

157 артобстрілів завдали по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Лобкове, Новоданилівку, Новодарівку та Малу Токмачку.

Війська Росії здійснили 22 авіаційних удари по Запоріжжю, Кам’яному, Кушугуму, Степногірську, Кам’янському, Приморському та Малій Токмачці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. 69-річна жінка отримала поранення у Запорізькому районі.

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