Понад пів тисячі ударів завдали росіяни по Запорізькій області. Поранена жінка

Впродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. 69-річна жінка отримала поранення у Запорізькому районі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська Росії здійснили 22 авіаційних удари по Запоріжжю, Кам’яному, Кушугуму, Степногірську, Кам’янському, Приморському та Малій Токмачці.
323 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню накрили Лобкове, Новоданилівку, Новодарівку та Малу Токмачку.
157 артобстрілів завдали по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- Після першої ночі росіяни нанесли удар по Запоріжжю. Понівечені обʼєкти інфраструктури.