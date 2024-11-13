Борис Джонсон припустив розгляд введення британських військ в Україну

Колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що в разі скорочення фінансової та військової підтримки України з боку США за адміністрації Дональда Трампа Британії доведеться розглянути варіант надсилання на територію нашої країни своїх військ.

В інтерв'ю GB News Джонсон зазначив, що підтримка українців не дозволяє колективній безпеці Європи деградувати під тиском Росії, яка здатна загрожувати різним частинам континенту. Він також навів суто економічний аргумент: Британії буде набагато дорожче спорядити свій контингент до України, аніж зараз фінансувати підтримку демократії та обороноздатності Києва.

Джонсон попередив, що "навколо Дональда Трампа багато голосів, які говорять йому у вуха різне, адже чимало республіканців займають неправильну позицію щодо України". Політик звинуватив однопартійців обраного президента в тому, що вони "мають якусь завороженість Путіним на рівні фанатизму".

Проте експрем'єр нагадав, що саме за першої каденції Трампа Україна отримала "джавеліни", "без яких оборона Києва у перші дні вторгнення була б дуже складною". Джонсон згадує часи перебування республіканця у Білому домі, як такі, коли "чимало речей були не просто стабільними, а процвітали".