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Генштаб: Сили оборони України уразили склад ПММ росіян в Бєлгородській області

За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа.

Генштаб: Сили оборони України уразили склад ПММ росіян в Бєлгородській області
Пожежа на нафтобазі у Тамбовській області (архівне фото)
Фото: Astra

Сили оборони України уразили склад ПММ окупантів в Бєлгородській області Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів “Осколнєфтєснаб”, що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати бойової роботи уточнюються, за попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа.

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В Генштабі наголосили, що ураження таких об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії РФ, а також суттєво знижує  наступальний потенціал загарбників.

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