Генштаб: Сили оборони України уразили склад ПММ росіян в Бєлгородській області

Сили оборони України уразили склад ПММ окупантів в Бєлгородській області Росії.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів “Осколнєфтєснаб”, що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що результати бойової роботи уточнюються, за попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа.
В Генштабі наголосили, що ураження таких об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії РФ, а також суттєво знижує наступальний потенціал загарбників.
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10 листопада Генштаб підтвердив інформацію про ураження Силами оборони складів з боєприпасами у Брянській області РФ.
- На складах у Брянській області РФ, які атакували Сили оборони, зберігали ракети та керовані авіабомби.