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У Сухопутних військах почали додаткову перевірку конфлікту між підрозділом Asgard і держслужбовцем Дмитрієвим

Щодо Дмитрієва відкрили дисциплінарне провадження і створили дисциплінарну комісію.

У Сухопутних військах почали додаткову перевірку конфлікту між підрозділом Asgard і держслужбовцем Дмитрієвим
командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк
Фото: mil.gov.ua

Командування Сухопутних військ розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем Олександром Дмитрієвим і військовослужбовцями з групи Asgard.

За інформацією пресслужби Сухопутних військ ЗСУ, командування детально вивчило висновки Головного управління військової служби правопорядку, врахувало їхні пропозиції й розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між Дмитрієвим івійськовослужбовцями групи Asgard.

«Неупереджені заходи додаткової перевірки одночасно розпочаті стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема, щодо Дмітрієва О.В., відповідно до частини 1 статті 68 Закону України «Про державну службу», відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію», - йдеться у повідомленні військових.

Також почалося службове розслідування для уточнення причин і умов, що сприяли правопорушенню та встановлення ступеня вини військовослужбовців, зазначили у командуванні Сухопутних військ.

  • Минулого місяця бійці підрозділу Asgard оприлюднили у соцмережах звернення через Олександра Дмитрієва, який називає себе цивільним радником командувача Павлюка. 
  • Бійці заявили, що він «дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати «ломати військових через коліно», та принижувати їх гідність».
  • На це відреагувало командування Сухопутних військ і пообіцяли розслідувати інцидент. Також прокоментував ситуацію і сам генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
  • Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що Дмитрієв нібито домагається заборони державної ІТ-системи VEZHA (платформа відеоаналізу поля бою), а натомість зобовʼязує використовувати приватну систему "Очі".
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