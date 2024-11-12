У Сухопутних військах почали додаткову перевірку конфлікту між підрозділом Asgard і держслужбовцем Дмитрієвим

Командування Сухопутних військ розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем Олександром Дмитрієвим і військовослужбовцями з групи Asgard.

За інформацією пресслужби Сухопутних військ ЗСУ, командування детально вивчило висновки Головного управління військової служби правопорядку, врахувало їхні пропозиції й розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між Дмитрієвим івійськовослужбовцями групи Asgard.

«Неупереджені заходи додаткової перевірки одночасно розпочаті стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема, щодо Дмітрієва О.В., відповідно до частини 1 статті 68 Закону України «Про державну службу», відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію», - йдеться у повідомленні військових.

Також почалося службове розслідування для уточнення причин і умов, що сприяли правопорушенню та встановлення ступеня вини військовослужбовців, зазначили у командуванні Сухопутних військ.