Командувач Сухопутних військ ініціював службове розслідування через звернення бійців Asgard

"Справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства", - пообіцяв Павлюк.

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк відреагував на звернення військовослужбовців однієї з частин, групи Asgard, які обурені впливом цивільного радника Олександра Дмитрієва.

За словами Павлюка, він ініціював службове розслідування, аби встановити реальні факти і обставини та належну правову оцінку подій, про які розповіли військові.

"Висновки і рішення будуть публічними. Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства", - пообіцяв командувач.

Днями бійці підрозділу Asgard оприлюднили у соцмережах звернення через Олександра Дмитрієва, який називає себе цивільним радником командувача Павлюка.

"Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати «ломати військових через коліно», та принижувати їх гідність... Ми поважаємо вище командування та довіряємо йому. Тому просимо втрутитись у ситуацію, а від «Тихохода» вимагаємо публічних вибачень", - йдеться у заяві військових.