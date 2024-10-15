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Командувач Сухопутних військ ініціював службове розслідування через звернення бійців Asgard

"Справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства", - пообіцяв Павлюк.

Командувач Сухопутних військ ініціював службове розслідування через звернення бійців Asgard
Олександр Павлюк
Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк відреагував на звернення військовослужбовців однієї з частин, групи Asgard, які обурені впливом цивільного радника Олександра Дмитрієва.

За словами Павлюка, він ініціював службове розслідування, аби встановити реальні факти і обставини та належну правову оцінку подій, про які розповіли військові.

"Висновки і рішення будуть публічними. Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства", - пообіцяв командувач.

Днями бійці підрозділу Asgard оприлюднили у соцмережах звернення через Олександра Дмитрієва, який називає себе цивільним радником командувача Павлюка. 

"Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати «ломати військових через коліно», та принижувати їх гідність... Ми поважаємо вище командування та довіряємо йому. Тому просимо втрутитись у ситуацію, а від «Тихохода» вимагаємо публічних вибачень", - йдеться у заяві військових.

  • Опісля з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ. У дописі на фейсбук-сторінці командування йшлося про те, що "інцидент буде ретельно розслідуваний". Також Сухопутні війська закликали українців утриматись від "самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного об'єму інформації та протиріччя наявної".
  • Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що Дмитрієв нібито домагається заборони державної ІТ-системи VEZHA (платформа відеоаналізу поля бою), а натомість зобовʼязує використовувати приватну систему "Очі". 
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