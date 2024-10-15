СБУ і Нацпол викрили у трьох областях керівників вишів і працівників ВЛК, які допомагали ухилянтам

Служба безпеки і Національна поліція ліквідували три схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті.
Як ідеться на сайті СБУ, на Закарпатті затримали ректора і проректора приватного університету, які без вступних іспитів зараховували ухилянтів на бакалаврат до свого, а також іноземного вишів. Для схеми керівництво університету залучило посадовця військової служби правопорядку.
Після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського районного військкомату скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 особам.
На Київщині викрили заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які "заднім числом" оформлювали ухилянтів до аспірантури. Зловмисники "супроводжували вступ" до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому "клієнти" насправді не навчалися. Вартість послуг становила від восьми тисяч доларів.
У Черкасах викрили трьох представників військово-лікарської комісії, які продавали ухилянтам фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. підшукувала клієнтів медсестра.
Усім зловмисникам повідомили про підозри.
- Відповідно до нового закону про мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, зокрема, студенти денної або дуальної форми, які отримують професійну, професійно-технічну, передвищу або вищу освіту. Це ж стосується докторантів, аспірантів та інтернів. При цьому здобувачі другої або третьої вищої освіти не отримають права на відстрочку. Детальніше про мобілізацію в Україні читайте у матеріалі LB.ua.
- У травні заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив, що цьогоріч на магістратуру й аспірантуру вирішила вступити велика кількість чоловіків.
- Згодом очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповів про нові правила вступу на аспірантуру у 2024 році.