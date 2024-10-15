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Нацрада закликає ЗМІ коректно висвітлювати мобілізацію та діяльністьТЦК

Більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події.

Нацрада закликає ЗМІ коректно висвітлювати мобілізацію та діяльністьТЦК
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Ратушняк

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема - процесу мобілізації та діяльності ТЦК. 

Про це йдеться в заяві Нацради.

Зазначається, що ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне поширення фейків з боку ворога. 

"Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Це є важливим аспектом захисту національної безпеки. Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, «демонізації» ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни", - наголосили в Нацраді.

За даними Національного проєкту із медіаграмотності "Фільтр", російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля спрямовані саме на українську аудиторію. 

Насамперед, російська пропаганда намагається: просувати через медіа дезінформацію, пов’язану із мобілізацією; маніпулювати громадською думкою; дискредитувати українські державні інституції й армію; дезорієнтувати та залякати населення, розколоти суспільство і, як наслідок, знизити міжнародну підтримку України.

"Українські медіа – єдині, хто може відігравати ключову роль в інформуванні суспільства щодо важливості процесу мобілізації, а також запобіганню спекуляції та фейків довкола неї", - наголосили в Нацраді.

Саме тому Національна рада закликає українські медіа: дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями. 

"У разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення", - йдеться в повідомленні.

У Нацраді нагадали, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.

"Ворог чітко знає – чим менше українських бійців, тим ближче перемога Росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному", - наголошується в заяві.

  • Останнім часом російська пропаганда активізувала свої зусилля зі зриву мобілізації в Україні. Центр протидії дезінформації зазначає, що у мережі масово поширюються маніпуляції навколо перевірок, які здійснювалися працівниками ТЦК напередодні, зокрема в Києві.  Ворожі медіа подають цю ситуацію як "беззаконня" та намагаються масштабувати цю подію. 

Також у медіа та соцмережах збільшилася кількість повідомлень, які просувають такі антимобілізаційні наративи:

  • «мобілізація в Україні є соціально несправедливою»;
  • «українська влада хоче воювати до останнього українця»;
  • «Україна не має майбутнього».  

Водночас,  пропагандисти ворога замовчують жорсткі мобілізаційні заходи, які відбуваються у самій Росії. 

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