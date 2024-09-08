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На Тернопільщині п'яний чоловік розбив двері в ТЦК, бо "вирішив піти на службу"

Чоловік спровокував конфлікт і намагався проникнути в адмінприміщення. 

На Тернопільщині п'яний чоловік розбив двері в ТЦК, бо "вирішив піти на службу"
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

У Тернопільській області чоловік у нетверезому стані намагався проникнути в приміщення ТЦК і СП, розбив двері й поранив осколками руку.

Про це  повідомили в ТЦК і СП.

"7 вересня 2024 року близько 20-ї години громадянин Х (має відстрочку від мобілізації), перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вирішив піти на службу до Збройних Сил України своїм особистим агресивним шляхом всупереч встановленому законом порядку", - йдеться в повідомленні .

У ТЦК пояснили, що чоловік спровокував конфлікт і намагався проникнути в адміністративне приміщення. 

"Громадянин Х, застосовуючи фізичну силу, розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок дістав колото-ріжучі рани на руці від розбитого скла. Військовослужбовці територіального центру надали первинну медичну допомогу, викликали лікарів та працівників поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора Київський ТЦК заявив про незаконне проникнення невідомих на територію об'єкта Міноборони

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