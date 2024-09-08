У Черкаському на Донеччині окупанти вбили трьох жінок та поранили двох чоловіків

У селищі Черкаське російські окупанти вбили трьох жінок та поранили двох чоловіків внаслідок обстрілу із РСЗВ.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 8 вересня о 10:30 армія РФ обстріляла, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню селище Черкаське Краматорського району.

Від влучання касетних боєприпасів на городи селян загинуло двоє місцевих мешканок 43 і 53 років. Ще одна жінка 45 років дістала смертельні поранення у своєму будинку.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Крім того, під час ворожої атаки отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення й черепно-мозкову травму 48-річний громадянин та 61-річний чоловік однієї з загиблих жінок.

Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Пошкоджено вікна, фасади й паркани щонайменше 9 домоволодінь та автомобіль.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).