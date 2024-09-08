Головне за ніч та ранок неділі, 8 вересня: авіаудар по Сумах, понад 180 боєзіткнень, вибух у Києві

Нічна повітряна атака, 183 бойових зіткнення , бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на неділю, 8 вересня, російська армія завдала авіаційного удару по місту Суми. Внаслідок удару загинули двоє людей, четверо людей зазнали поранень, серед них — діти.

"Унаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі", - ідеться у повідомленні військова адміністрація Сумської області.

Як повідомили у Сумській обласній прокуратурі, ворог завдав авіаудару по дачному масиву у м. Суми. Внаслідок атаки загинуло подружжя віком 79 та 77 років. Ще четверо людей постраждали, у тому числі 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

Зруйновано один та пошкоджено щонайменше 20 приватних житлових будинків, а також 4 транспортні засоби.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби.

У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

У результаті протиповітряного бою Сили ППО збили одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу "Shahed".

"Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України", — зазначають у Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби по всьому фронту зафіксовано 183 бойових зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Загалом учора російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотирьох ракетних (чотири ракети), 93 авіаційних ударів (зокрема задіяв 128 КАБ) та 1548 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4579 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 121 з них - із РСЗВ.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селідового Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Галицинівка, Українськ та Георгіївка, де ворог 47 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 625 260 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Армія РФ пізно ввечері 7 вересня здійснила авіаудар по готелю "Зоря" у місті Миколаївка Донецької області, повідомляє "Суспільне.Донбас" з посиланням на заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту трьома авіабомбами. Двоє людей опинилися під завалами.

Унаслідок вибуху вранці 8 вересня у Києві частково зруйнована двоповерхова будівля, повідомляє мер Києва Віталій Кличко та КМВА.

За інформацією Кличка, вибух стався у Голосіївському районі столиці на території автотранспортного підприємства. Наразі походження вибуху невідоме.

"Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці", — написав мер столиці.

У КМВА додали, що внаслідок вибуху попередньо виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!