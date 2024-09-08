Російська армія завдала авіаційного удару по місту Суми, є загиблі та поранені (доповнено)

У ніч на неділю, 8 вересня, російська армія завдала авіаційного удару по місту Суми. Внаслідок удару загинули двоє людей, четверо людй зазнали поранеь, серед них — діти.

Фото: Сумьска ОВА

Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області

"Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі", ідеться у повідомленні.

Як повідомили у Сумській обласній прокуратурі, ворог завдав авіаудару по дачному масиву у м. Суми. Внаслідок атаки загинуло подружжя віком 79 та 77 років. Ще четверо людей постраждали, у тому числі 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

Зруйновано один та пошкоджено щонайменше 20 приватних житлових будинків, а також 4 транспортні засоби.

Фото: Сумська ОВА

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога.