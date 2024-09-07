Головне за суботу, 7 вересня: обстріл Харкова, бої на Покровському напрямку, медалі українських паралімпійців

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 7 вересня на фронті зафіксували вже 101 боєзіткнення.

Найгарячіше зараз на Покровському і Курахівському напрямках.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 вересня – в новині.

Захисники з 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорка – селища Донецької області.

Населений пункт росіянами повністю не захоплений, повідомили аналітики Deep State.

"Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль", – йдеться у повідомленні.

Удень 7 вересня російські окупанти обстріляли Харків та Харківський район. Відомо про одну загиблу жінку – росіяни вбили 81-річну мешканку Старовірки. Її тіло знайшли під завалами будинку, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, під ворожий вогонь потрапили Індустріальний і Салтівський райони міста.

За даними ДСНС, в Малій Данилівці поранені щонайменше п'ятеро людей.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав соцмережу Telegram загрозою національній безпеці України.

В інтервʼю «Радіо Хартія» Буданов повідомив, що месенджер став головним джерелом отримання інформації для українців. "Я ніколи цього не боявся сказати і прямо скажу. Telegram це, в нашому розумінні, загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили. Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства. Вже згідно офіційних наших досліджень. Він обігнав абсолютно все", - сказав керівник ГУР.

Буданов сказав, що не підтримує закриття Telegram, бо це "досить важко зробити, але можливо".

"Я виступаю за те, щоб «офізичити» усі телеграм-канали. Якщо ти хочеш як-то кажуть віщати якісь новини – будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином Російської Федерації, який проживає в місті Москва. Чи за паном... громадянином України. І тоді є відповідальність із людини особиста за те, що він там розміщує. Певні телеграм-канали розміщують не зовсім цензурні матеріали", - додав очільник української розвідки.

На завтра обмеження енергопостачання не прогнозують, повідомили в Укренерго.

Однак потреба економії енергії залишається. Споживачів закликали користуватися потужними електроприладами лише в денні години: з 10:00 до 16:00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", – йдеться у повідомленні.

Олександр Назаренко здобув на Паралімпіаді в Парижі "золото" для України в категорії до 90 кілограмів класу J2. За головну нагороду українець боровся з чинним бронзовим призером, французом Еліосом Латшуманаєю, пише Суспільне спорт.

Для України ця медаль є третім золотом у дзюдо на Паралімпіаді-2024.

Ще одну золоту нагороду українцям сьогодні подарував плавець Андрій Трусов. Він став чемпіоном у плаванні на 50 м у класі S7.

Наразі українська паралімпійська збірна в медальному заліку знову на 7 місці, виборовши 79 нагород (21 золоту, 26 срібних, 32 бронзових).

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!