Завтра відключення світла в Україні не прогнозують

На завтра обмеження енергопостачання не прогнозують, повідомили в Укренерго.
Однак потреба економії енергії залишається. Споживачів закликали користуватися потужними електроприладами лише в денні години: з 10:00 до 16:00.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", – йдеться у повідомленні.
- Після наймасованішого російського удару наприкінці серпня знову виникла потреба в обмеженням енергопостачання. Діяли і графіки, і екстрені відключення.
- Під кінець цього тижня ситуація покращилася: 7 вересня Укренерго обіцяло не вимикати світло.
Більше на цю тему – в матеріалі "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".