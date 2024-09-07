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Завтра відключення світла в Україні не прогнозують

Споживачів закликали економити увечері та користуватися потужними приладами лише в денні години. 

Завтра відключення світла в Україні не прогнозують
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів
Фото: EPA/UPG

На завтра обмеження енергопостачання не прогнозують, повідомили в Укренерго

Однак потреба економії енергії залишається. Споживачів закликали користуватися потужними електроприладами лише в денні години: з 10:00 до 16:00. 

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", – йдеться у повідомленні. 

  • Після наймасованішого російського удару наприкінці серпня знову виникла потреба в обмеженням енергопостачання. Діяли і графіки, і екстрені відключення.
  • Під кінець цього тижня ситуація покращилася: 7 вересня Укренерго обіцяло не вимикати світло. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного". 

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