Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)

Є загиблі та поранені.

Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. В Києві – екстрені відключення світла, повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.

Окрім Києва, енергетика потрапила під удар у Дніпрі та інших населених пунктах. Подекуди відсутнє світло.

"Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці. В Києві екстрені відключення", – сказав він.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на правому березі є перебої з водопостачанням.

За даними водоканалу, відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці. Це пов'язано зі знеструмленням об'єктів водоканалу через відключення електропостачання.

У КМВА додали, що Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють", – йдеться у повідомленні.

У КМВА повідомили, що розгортають по місту пункти незламності – місця, де кияни можуть зарядити необхідні пристрої.

"У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключення світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву. Енергетики працюють аби повернути світло. Зберігайте спокій і будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – повідомив Сергій Попко.

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що фахівці уже працюють над відновленням постачання.

Атака 26 серпня