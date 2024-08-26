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У Харкові пролунали вибухи. Влучання в Немишлянському районі (доповнили)

У місті пролунало декілька вибухів після 8 години. 

У Харкові вранці 26 серпня, під час масованої ракетно-дронової атаки пролунали вибухи.

Про них повідомили голова ОВА і мер міста. Олег Синєгубов, очільник обласної адміністрації, написав о 8:05 про перший вибух.

"Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", – повідомив голова ОВА. 

О 9:39 Синєгубов повідомив, що інформації про потерпілих немає.

"Близько 08:05 ворог завдав удар по м. Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території. На цю хвилину – без постраждалих", – сказав він. 

  • З ночі ворог атакує Україну багатьма групами ударних безпілотників, а вранці випустив ракети. У Полтавській області поранені п'ятеро людей. У Луцьку, Запорізькій області, Дніпропетровській ворог вбив по одній людині.
  • Ціллю росіян знову стала енергетика. У Києві є перебої з водопостачанням, Житомир знеструмлено. Екстрені відключення впровадили в багатьох регіонах. 
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