У Харкові пролунали вибухи. Влучання в Немишлянському районі (доповнили)

У Харкові вранці 26 серпня, під час масованої ракетно-дронової атаки пролунали вибухи.
Про них повідомили голова ОВА і мер міста. Олег Синєгубов, очільник обласної адміністрації, написав о 8:05 про перший вибух.
"Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило", – повідомив голова ОВА.
О 9:39 Синєгубов повідомив, що інформації про потерпілих немає.
"Близько 08:05 ворог завдав удар по м. Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території. На цю хвилину – без постраждалих", – сказав він.
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