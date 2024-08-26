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У Запорізькій області через агресію Росії загинула людина, загорівся об'єкт енергетики

Росіяни влаштували масовану атаку.

У Запорізькій області через агресію Росії загинула людина, загорівся об'єкт енергетики
Наслідки обстрілу Запорізької області, фото ілюстративне
Фото: Запорізька ОВА

Через російську агресію у Запорізькій області загинув чоловік. 

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Іван Федоров.

"Росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі", – зазначив він. 

Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. 

Окрім того, у Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа. 

  • Із ночі триває російська атака на Україну. Спершу Росія випустила велику кількість дронів, а потім, після 7 ранку, ще й ракети.
  • Вибухи лунали, зокрема, в Києві, Харкові, Одесі, на Прикарпатті, Львівщині та інших регіонах. В Полтавській області внаслідок атаки на промисловість поранені п'ятеро.
  • Через російську атаку загинули люди у Луцьку та на Дніпропетровщині. 
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