У Запорізькій області через агресію Росії загинула людина, загорівся об'єкт енергетики

Через російську агресію у Запорізькій області загинув чоловік.
Про це написав у телеграмі очільник ОВА Іван Федоров.
"Росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі", – зазначив він.
Ворог наніс удар поряд з приватним будинком.
Окрім того, у Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа.
- Із ночі триває російська атака на Україну. Спершу Росія випустила велику кількість дронів, а потім, після 7 ранку, ще й ракети.
- Вибухи лунали, зокрема, в Києві, Харкові, Одесі, на Прикарпатті, Львівщині та інших регіонах. В Полтавській області внаслідок атаки на промисловість поранені п'ятеро.
- Через російську атаку загинули люди у Луцьку та на Дніпропетровщині.