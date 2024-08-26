У Запорізькій області через агресію Росії загинула людина, загорівся об'єкт енергетики

Через російську агресію у Запорізькій області загинув чоловік.

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Іван Федоров.

"Росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі", – зазначив він.

Ворог наніс удар поряд з приватним будинком.

Окрім того, у Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа.