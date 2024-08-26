Житомир залишився без води та світла через російську атаку

Житомир внаслідок російської атаки опинився знеструмленим. У зв'язку з цим у місті немає і водопостачання.

Про це з посиланням на Житомирводоканал пише Суспільне Житомир. Інші деталі невідомі.

До цього кореспонеденти повідомляли про вибухи в місті.

Вранці 26 серпня багато українських міст опинилися під російською ракетно-дроновою атакою. Ворог націлився на електроенергетику. В Києві також є знеструмлення, а правий берег ще й без води.

Екстрені відключення торкнулися і інших регіонів.

У Полтавській області поранені п'ятеро, в Луцьку – один загиблий.