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Житомир залишився без води та світла через російську атаку

Місто знеструмлено. 

Житомир залишився без води та світла через російську атаку
Ілюстративне фото

Житомир внаслідок російської атаки опинився знеструмленим. У зв'язку з цим у місті немає і водопостачання.

Про це з посиланням на Житомирводоканал пише Суспільне Житомир. Інші деталі невідомі. 

До цього кореспонеденти повідомляли про вибухи в місті.

Вранці 26 серпня багато українських міст опинилися під російською ракетно-дроновою атакою. Ворог націлився на електроенергетику. В Києві також є знеструмлення, а правий берег ще й без води.

Екстрені відключення торкнулися і інших регіонів. 

У Полтавській області поранені п'ятеро, в Луцьку – один загиблий. 

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