Житомир залишився без води та світла через російську атаку

Житомир внаслідок російської атаки опинився знеструмленим. У зв'язку з цим у місті немає і водопостачання.
Про це з посиланням на Житомирводоканал пише Суспільне Житомир. Інші деталі невідомі.
До цього кореспонеденти повідомляли про вибухи в місті.
Вранці 26 серпня багато українських міст опинилися під російською ракетно-дроновою атакою. Ворог націлився на електроенергетику. В Києві також є знеструмлення, а правий берег ще й без води.
Екстрені відключення торкнулися і інших регіонів.
У Полтавській області поранені п'ятеро, в Луцьку – один загиблий.