Бєлоусов, де резерви?

Чи багато озброєння залишилося у противника? Тема цікава й достатньо закрита. Основний спосіб оцінки — аналіз супутникових фото відкритих майданчиків зберігання бойової техніки. Звісно, що не всі можуть купити собі супутник, тому доводиться вірити на слово тим, хто зміг. Хоча час від часу певна інфа майорить і у відкритих джерелах.

Фото: ЗМІ окупантів Виробництво Курганського машинобудівного заводу

Пройдемося по виробниках і ремонтниках.

Головний по БМП у Росії — Курганський машинобудівний завод (БМП-3, БМД-4М і БТР-МДМ, ремонт БМП-2). Завод щомісяця відвантажує 50–60 БМП-3. Проблему виробництва бойових модулів подолали минулого року, коли запустили виробництво 100 мм гарматних стволів для них на підприємстві «Мотовіліхінські заводи — цивільне машинобудування», перелаштувавши лінію з виробництва обладнання для нафтовидобувної індустрії.

Тобто щомісяця — два батальйони. Хоча такий темп підтримують лише кілька останніх місяців. Але ж розгортання резервів і поповнення втрат потребує сотень машин, як не тисяч. А це вирішують виключно відновленням і постачанням до військ озброєння з резерву на базах зберігання.

Є така спільнота в X. Хлопці звідти уважно моніторять російські бази зберігання й можуть установити тенденції. Я не довіряв би цифрам на 100 %, адже з космосу не видно, витягли російські прапорщики мідну проводку з бойових машин чи ні, витрусили деталі з дорогоцінними металами чи перебувають у процесі. Але порядок цифр таки правильний.

Так от, західні спостерігачі роблять висновки, що постачання не покривали потреб угруповання вторгнення до липня 2023 року. Але коли перебудували виробництво, знімки показали різке зростання випуску відремонтованих машин. У таблиці 1 — спостереження робили у травні-вересні 2021 року.

База зберігання БТР-60/70 БРДМ-2 МТЛБ БТР-50 БМД МТЛБу БМП Всього 22 429 64 0 0 0 0 727 1220 94 404 25 0 0 0 324 370 1123 111 4 71 11 9 0 0 937 1032 349 276 153 49 0 0 0 316 794 691 13 183 0 0 0 0 8 204 769 73 1 18 0 0 0 897 989 2456 162 57 0 0 0 0 613 832 2544 306 0 0 6 463 0 343 1118 3018 73 53 55 0 43 0 969 1194 4990 0 36 622 0 0 0 0 658 7020 122 63 493 0 0 120 0 798 інші 1280 477 936 63 0 560 594 3910 Всього 3143 1183 2184 78 506 1004 5774 13872

Тобто на початок 2022 року противник мав близько 13000 ББМ.

Але ж є ще ремонтні заводи з майданчиками (таблиця 2). Там ситуація була така:

Завод БТР-60/7-/80 БТР-50 БРДМ-2 танки БМП БМД Інше Всього 61 33 10 90 381 86 0 8 590 72 1 0 12 0 47 0 18 78 81 60 0 14 0 0 0 0 74 103 9 0 56 481 77 0 0 623 144 0 0 0 0 21 100 25 146 163 29 47 27 82 522 0 0 478 560 54 174 0 184 522 0 0 934 Всього 186 231 199 1133 861 100 51 2923

Так, 560-й бронетанковий ремонтний завод у селі Возжаєвка Амурської області у 2022 році мав план відремонтувати і поставити до військ 60 БМП і наростити ремонт до 160 БМП на рік. Але вже в жовтні 2023-го 560-й БТРЗ відвантажив до військ стільки ж, скільки планували за весь 2022-й.

БМП, БМД, БТР і МТЛБ відновлюють 61-й БТРЗ (Стрельна Ленінградської області), 72-й БТРЗ у мікрорайоні Шахта Ростовської області, 81-й БТРЗ в Армавірі, 103-й БТРЗ (Атаманівка Забайкальського краю), 144-й БТРЗ у Єкатеринбурзі, 163-й БТРЗ у станиці Кущевській Краснодарського краю, 560-й БТРЗ (Возжаєвка Амурської області), Волгоградський тракторний завод, Вольський механічний завод, Ремдизель (Татарстан), АТ «Щегловский Вал» (Тульська область), Арзамаський машинобудівний завод (Нижньогородська область), 103-й арсенал (Мордовія), Курганський машинобудівний завод, Рубцовська філія Уралвагонзаводу (Алтайський край). Випуск широкої номенклатури запчастин для ремонту бойових машин освоїли на підприємстві «Муромтепловоз» (Володимирська область).

Фото: ЗМІ окупантів Ремонтний завод у селі Возжаєвка Амурської обл. РФ

Війська отримують часто-густо не те, що передбачене штатом, а те, що вдалося відремонтувати. Так, 228-й МСП 90-ї ТД почав війну на БТР-80 і БТР-82А, а продовжує вже на БМП-3. Відновлюються БМД-3 і навіть БТР-50.

У таблиці 3 зібрані відомості про наявність БМП на найбільших базах зберігання станом на липень 2023 року. Зменшення — на 1000 одиниць.

База зберігання перед війною 2023 несправних залишок 22 807 461 8 58% 111 937 678 200 93% 349 308 534 0 173% 769 897 259 327 65% 1295 195 103 11 58% 2456 605 177 128 50% 2544 362 246 10 71% 3018 700 507 81 84% Всього 4811 2965 765 77%

У 2023-му противник отримав бронеавтомобілів різних типів близько 3000 одиниць.

З артилерією вимальовується інша ситуація. До 2022 року в Росії тривав перехід на єдину артсистему — САУ 2С19М2. Виробник — один-єдиний: Уралтрансмаш (Свердловська область). Тут же відбувалася модернізація старого парку 2С19 до рівня 2С19М1.

У лютому 2024-го до військ відвантажили дивізіон (18 САУ) і планували передати першу батарею САУ 2С35 «Коаліція», яка пройшла випробування у 236-й АБр 20-ї армії. 2С35 розглядають як основний зразок для артилерійських дивізій.

Фото: вікіпедія Колона 52 мм самохідних гаубиць 2С19М2 Мста-С 99-го самохідного артилерійського полку армії РФ

На Мотовіліхінських заводах відновили виробництво гармат 2А65 Мста-Б, хоча достеменно невідомо, чи почали серійне виробництво.

Картина в артилерії має такий вигляд (таблиця 4):

САУ/гармата/РСЗВ перед війною поточний стан 2С1 1689 1377 2С3 847 512 2С4 403 193 2С5 600 351 2С7 236 104 2С9 560 294 2С19 115 130 міномети 2365 44 Д-30 3772 1583 Д-20/Д-1/М-30 4933 3464 МТ-12 1398 627 2а65 561 242 М-46 665 600 2А36 992 221 МЛ-20 5 5

У розрізі баз зберігання картина така (таблиця 5):

База зберігання перед війною поточний стан САУ 80 2262 1432 94 1380 35 109 534 147 120 821 581 243 1019 289 7020 516 111 Щуч’є 4757 2926 Лєсной городок 1944 854 Інші 1398 411 Всього 14631 6786 причіпні гармати 80 711 702 94 2611 1613 120 373 254 216 114 67 744 97 85 7020 190 138 Інші 354 102 Всього 4450 2961

Офіційні джерела в РФ повідомляють, що порівняно з довоєнним періодом випуск САУ зріс у 10 разів, причіпних гармат — у 14 разів, мінометів — у 20 разів, РСЗВ — у два рази. Судячи з цифр, які оприлюднює ГШ, противник втрачає щодоби 30–50 гармат і мінометів, тому цифри зростання виробництва можуть виявитися близькими до правди. Звісно, що заодно налагодили випуск запчастин, насамперед стволів. Кажуть, що вдвічі.

У 2023-му агресор отримав 4000 гармат і РСЗВ, засобів артрозвідки, важких вогнеметних систем. Знову ж таки, випуск нового втрат не покриває, треба шукати на базах зберігання. На фото майданчиків зберігання роздивилися лафети зі знятими стволами, тобто канібалізм процвітає. Зберігати причіпні гармати просто: після розконсервації заміняють гумотехнічні вироби — і гармата відразу їде у війська. 130 мм гармати М-46 пішли у війська. Чи є це ознакою браку 152 мм систем? Ймовірно, так.

Фото: ЗМІ окупанів Продукція у дворі Мотовіліхінських заводів

РСЗВ (таблиця 6): нове покоління, «Торнадо-Г» і «Торнадо-С», тепер виробляють на Мотовіліхінських заводах, випуск зріс удвічі, навіть вдалося переозброїти реактивну бригаду Центрального округу, 232-гу. До війни «Торнадо-С» мали лише 79-та й 439-та бригади. Також важливо зауважити, що бригади були влаштовані на кшталт ракетної, по 12 ПУ РСЗВ. За два роки їх стало по 24.

База зберігання БМ-21 «Град» БМ-27 «Ураган» 8 0 44 80 38 0 94 14 0 7020 90 67 Лєсной городок 168 208 Всього 310 319

Дещо складніше йшли справи з РСЗВ «Ураган», але у 2023-му у війська пішли відремонтовані й модернізовані РСЗВ 9К57 «Ураган-1» на базі шасі БАЗ-69092.

На тлі явного нарощування обсягів відновленого озброєння спостерігають певне зростання виробництва нових зразків.

Мораль тут така: противник здатен підтримувати боєздатність своїх угруповань, але їхній бойовий потенціал постійно знижуватиметься через відновлення озброєнь попередніх поколінь, частка котрих у загальному обсязі поставок постійно зростатиме. За оцінками британців, противнику вистачить запасів бронетехніки до осені 2025 року.