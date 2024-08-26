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Бєлоусов, де резерви?

Чи багато озброєння залишилося у противника? Тема цікава й достатньо закрита. Основний спосіб оцінки — аналіз супутникових фото відкритих майданчиків зберігання бойової техніки. Звісно, що не всі можуть купити собі супутник, тому доводиться вірити на слово тим, хто зміг. Хоча час від часу певна інфа майорить і у відкритих джерелах.

Виробництво Курганського машинобудівного заводу
Фото: ЗМІ окупантів
Виробництво Курганського машинобудівного заводу

Пройдемося по виробниках і ремонтниках.

Головний по БМП у Росії — Курганський машинобудівний завод (БМП-3, БМД-4М і БТР-МДМ, ремонт БМП-2). Завод щомісяця відвантажує 50–60 БМП-3. Проблему виробництва бойових модулів подолали минулого року, коли запустили виробництво 100 мм гарматних стволів для них на підприємстві «Мотовіліхінські заводи — цивільне машинобудування», перелаштувавши лінію з виробництва обладнання для нафтовидобувної індустрії.

Тобто щомісяця — два батальйони. Хоча такий темп підтримують лише кілька останніх місяців. Але ж розгортання резервів і поповнення втрат потребує сотень машин, як не тисяч. А це вирішують виключно відновленням і постачанням до військ озброєння з резерву на базах зберігання.

Є така спільнота в X. Хлопці звідти уважно моніторять російські бази зберігання й можуть установити тенденції. Я не довіряв би цифрам на 100 %, адже з космосу не видно, витягли російські прапорщики мідну проводку з бойових машин чи ні, витрусили деталі з дорогоцінними металами чи перебувають у процесі. Але порядок цифр таки правильний.

Так от, західні спостерігачі роблять висновки, що постачання не покривали потреб угруповання вторгнення до липня 2023 року. Але коли перебудували виробництво, знімки показали різке зростання випуску відремонтованих машин. У таблиці 1 — спостереження робили у травні-вересні 2021 року.

База зберігання

БТР-60/70

БРДМ-2

МТЛБ

БТР-50

БМД

МТЛБу

БМП

Всього

22

429

64

0

0

0

0

727

1220

94

404

25

0

0

0

324

370

1123

111

4

71

11

9

0

0

937

1032

349

276

153

49

0

0

0

316

794

691

13

183

0

0

0

0

8

204

769

73

1

18

0

0

0

897

989

2456

162

57

0

0

0

0

613

832

2544

306

0

0

6

463

0

343

1118

3018

73

53

55

0

43

0

969

1194

4990

0

36

622

0

0

0

0

658

7020

122

63

493

0

0

120

0

798

інші

1280

477

936

63

0

560

594

3910

Всього

3143

1183

2184

78

506

1004

5774

13872

Тобто на початок 2022 року противник мав близько 13000 ББМ. 

Але ж є ще ремонтні заводи з майданчиками (таблиця 2). Там ситуація була така:

Завод

БТР-60/7-/80

БТР-50

БРДМ-2

танки

БМП

БМД

Інше

Всього

61

33

10

90

381

86

0

8

590

72

1

0

12

0

47

0

18

78

81

60

0

14

0

0

0

0

74

103

9

0

56

481

77

0

0

623

144

0

0

0

0

21

100

25

146

163

29

47

27

82

522

0

0

478

560

54

174

0

184

522

0

0

934

Всього

186

231

199

1133

861

100

51

2923

Так, 560-й бронетанковий ремонтний завод у селі Возжаєвка Амурської області у 2022 році мав план відремонтувати і поставити до військ 60 БМП і наростити ремонт до 160 БМП на рік. Але вже в жовтні 2023-го 560-й БТРЗ відвантажив до військ стільки ж, скільки планували за весь 2022-й.

БМП, БМД, БТР і МТЛБ відновлюють 61-й БТРЗ (Стрельна Ленінградської області), 72-й БТРЗ у мікрорайоні Шахта Ростовської області, 81-й БТРЗ в Армавірі, 103-й БТРЗ (Атаманівка Забайкальського краю), 144-й БТРЗ у Єкатеринбурзі, 163-й БТРЗ у станиці Кущевській Краснодарського краю, 560-й БТРЗ (Возжаєвка Амурської області), Волгоградський тракторний завод, Вольський механічний завод, Ремдизель (Татарстан), АТ «Щегловский Вал» (Тульська область), Арзамаський машинобудівний завод (Нижньогородська область), 103-й арсенал (Мордовія), Курганський машинобудівний завод, Рубцовська філія Уралвагонзаводу (Алтайський край). Випуск широкої номенклатури запчастин для ремонту бойових машин освоїли на підприємстві «Муромтепловоз» (Володимирська область).

Ремонтний завод у селі Возжаєвка Амурської обл. РФ
Фото: ЗМІ окупантів
Ремонтний завод у селі Возжаєвка Амурської обл. РФ

Війська отримують часто-густо не те, що передбачене штатом, а те, що вдалося відремонтувати. Так, 228-й МСП 90-ї ТД почав війну на БТР-80 і БТР-82А, а продовжує вже на БМП-3. Відновлюються БМД-3 і навіть БТР-50.

У таблиці 3 зібрані відомості про наявність БМП на найбільших базах зберігання станом на липень 2023 року. Зменшення — на 1000 одиниць.

База зберігання

перед війною

2023

несправних

залишок

22

807

461

8

58%

111

937

678

200

93%

349

308

534

0

173%

769

897

259

327

65%

1295

195

103

11

58%

2456

605

177

128

50%

2544

362

246

10

71%

3018

700

507

81

84%

Всього

4811

2965

765

77%

У 2023-му противник отримав бронеавтомобілів різних типів близько 3000 одиниць.

З артилерією вимальовується інша ситуація. До 2022 року в Росії тривав перехід на єдину артсистему — САУ 2С19М2. Виробник — один-єдиний: Уралтрансмаш (Свердловська область). Тут же відбувалася модернізація старого парку 2С19 до рівня 2С19М1.

У лютому 2024-го до військ відвантажили дивізіон (18 САУ) і планували передати першу батарею САУ 2С35 «Коаліція», яка пройшла випробування у 236-й АБр 20-ї армії. 2С35 розглядають як основний зразок для артилерійських дивізій.

Колона 52 мм самохідних гаубиць 2С19М2 Мста-С 99-го самохідного артилерійського полку армії РФ
Фото: вікіпедія
Колона 52 мм самохідних гаубиць 2С19М2 Мста-С 99-го самохідного артилерійського полку армії РФ

На Мотовіліхінських заводах відновили виробництво гармат 2А65 Мста-Б, хоча достеменно невідомо, чи почали серійне виробництво.

Картина в артилерії має такий вигляд (таблиця 4):

САУ/гармата/РСЗВ

перед війною

поточний стан

2С1

1689

1377

2С3

847

512

2С4

403

193

2С5

600

351

2С7

236

104

2С9

560

294

2С19

115

130

міномети

2365

44

Д-30

3772

1583

Д-20/Д-1/М-30

4933

3464

МТ-12

1398

627

2а65

561

242

М-46

665

600

2А36

992

221

МЛ-20

5

5

У розрізі баз зберігання картина така (таблиця 5):

База зберігання

перед війною

поточний стан

САУ

80

2262

1432

94

1380

35

109

534

147

120

821

581

243

1019

289

7020

516

111

Щуч’є

4757

2926

Лєсной городок

1944

854

Інші

1398

411

Всього

14631

6786

причіпні гармати

80

711

702

94

2611

1613

120

373

254

216

114

67

744

97

85

7020

190

138

Інші

354

102

Всього

4450

2961

Офіційні джерела в РФ повідомляють, що порівняно з довоєнним періодом випуск САУ зріс у 10 разів, причіпних гармат — у 14 разів, мінометів — у 20 разів, РСЗВ — у два рази. Судячи з цифр, які оприлюднює ГШ, противник втрачає щодоби 30–50 гармат і мінометів, тому цифри зростання виробництва можуть виявитися близькими до правди. Звісно, що заодно налагодили випуск запчастин, насамперед стволів. Кажуть, що вдвічі.

У 2023-му агресор отримав 4000 гармат і РСЗВ, засобів артрозвідки, важких вогнеметних систем. Знову ж таки, випуск нового втрат не покриває, треба шукати на базах зберігання. На фото майданчиків зберігання роздивилися лафети зі знятими стволами, тобто канібалізм процвітає. Зберігати причіпні гармати просто: після розконсервації заміняють гумотехнічні вироби — і гармата відразу їде у війська. 130 мм гармати М-46 пішли у війська. Чи є це ознакою браку 152 мм систем? Ймовірно, так.

Продукція у дворі Мотовіліхінських заводів
Фото: ЗМІ окупанів
Продукція у дворі Мотовіліхінських заводів

РСЗВ (таблиця 6): нове покоління, «Торнадо-Г» і «Торнадо-С», тепер виробляють на Мотовіліхінських заводах, випуск зріс удвічі, навіть вдалося переозброїти реактивну бригаду Центрального округу, 232-гу. До війни «Торнадо-С» мали лише 79-та й 439-та бригади. Також важливо зауважити, що бригади були влаштовані на кшталт ракетної, по 12 ПУ РСЗВ. За два роки їх стало по 24.

База зберігання

БМ-21 «Град»

БМ-27 «Ураган»

8

0

44

80

38

0

94

14

0

7020

90

67

Лєсной городок

168

208

Всього

310

319

Дещо складніше йшли справи з РСЗВ «Ураган», але у 2023-му у війська пішли відремонтовані й модернізовані РСЗВ 9К57 «Ураган-1» на базі шасі БАЗ-69092.

На тлі явного нарощування обсягів відновленого озброєння спостерігають певне зростання виробництва нових зразків.

Мораль тут така: противник здатен підтримувати боєздатність своїх угруповань, але їхній бойовий потенціал постійно знижуватиметься через відновлення озброєнь попередніх поколінь, частка котрих у загальному обсязі поставок постійно зростатиме. За оцінками британців, противнику вистачить запасів бронетехніки до осені 2025 року.

Виробництво на Мотовіліхінських заводах
Фото: ЗМІ окупантів
Виробництво на Мотовіліхінських заводах

Віктор КевлюкВіктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій
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