Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

125 артобстрілів завдано по території Приморського, Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти 287 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.

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