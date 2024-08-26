68-річна жінка отримала поранення внаслідок російської атаки по Василівському району Запорізької області.
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти 287 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили авіаційний удар по Лобковому.
158 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Ольгівське та Верхню Терсу.
3 обстріли РСЗВ накрили Новоданилівку та Роботине.
125 артобстрілів завдано по території Приморського, Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського.
Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.