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Зеленський про умови миру: Не за рахунок 30% територій України і українського населення

Наразі ті пропозиції, які лунають від багатьох країн світу, це більше "політичні заяви", а не "шлях, не будь-які формули, це ніяка не конкретика", вважає Президент України.

Зеленський про умови миру: Не за рахунок 30% територій України і українського населення
Володимир Зеленський на зустрічі зі ЗМІ Індії
Фото: скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує дипломатичне вирішення питання війни, але не за рахунок територій і населення нашої держави.

Про це він сказав в інтерв’ю індійським ЗМІ, передає "Укрінформ".

"Коли б хто не казав... про дипломатичне вирішення — я завжди підтримую. Ми всі хочемо, щоб завтра жоден наш воїн, жодна наша людина не гинула. Ми хочемо цього. Але ж ви не можете з маніяком домовлятися", - сказав глава держави.

Він зазначив, що наразі ті пропозиції, які лунають від багатьох країн світу, це більше "політичні заяви", а не "шлях, не будь-які формули, це ніяка не конкретика".

Зеленський пояснив журналістам, що хотів би бачити конкретні кроки, і щоб це було не за рахунок 30% територій України і не за рахунок українського населення. "Якщо є такий план — ми тільки за", - наголосив Президент.

Зеленський зауважив, що російський диктатор Володимир Путін не боїться політичного тиску з боку світової спільноти.

"Усі країни світу йому кажуть, що це — його агресія. 143 країни у Генасамблеї ООН визнали РФ агресором, визнали їх винними і окупантами. Що він зробив після цього? Україна приїхала на Саміт НАТО — удар по лікарні. Щодо Генасамблеї ООН - удар по нашим домівкам, вбив десь 100 людей. І він же сам не їде (на Генасамблею — Ред.). Подивіться його відповіді на дипломатію», - зазначив глава української держави", - сказав Зеленський.

  • Днями президент Чехії Петр Павел заявив, що світові лідери мають підштовхнути Україну і Росію до переговорів навіть за умови окупації частини територій.
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