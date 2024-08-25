Під час удару по готелю Краматорська постраждали журналісти Reuters

Під час нічного російського ракетного удару по Краматорську, у готелі Sapphire, в який влучив ворожий "Іскандер", перебували шість членів команди Reuters, пише агентство.

"Член команди Reuters, яка висвітлює війну в Україні, зник безвісти, а ще двоє були госпіталізовані після обстрілу готелю у місті Краматорськ", — йдеться у повідомленні.

Ще трьох інших працівників вдалося відшукати.

За словами очільника ОВА Вадима Філашкіна, Кількість поранених у Краматорську зросла до 4.

Усі постраждалі громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

У ніч на 25 серпня росіяни вдарили по будівлі готелю у Краматорську Донецької області. Відомо про двох постраждалих, під завалами перебуває одна людина.

У постраждалих журналістів діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Їм надано невідкладну медичну допомогу.