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Під час удару по готелю Краматорська постраждали журналісти Reuters

Один із журналістів досі вважається зниклим безвісти. 

Під час удару по готелю Краматорська постраждали журналісти Reuters
Фото: Вадим Філашкін

Під час нічного російського ракетного удару по Краматорську, у готелі Sapphire, в який влучив ворожий "Іскандер", перебували шість членів команди Reuters, пише агентство.

"Член команди Reuters, яка висвітлює війну в Україні, зник безвісти, а ще двоє були госпіталізовані після обстрілу готелю у місті Краматорськ", — йдеться у повідомленні.

Ще трьох інших працівників вдалося відшукати.

За словами очільника ОВА Вадима Філашкіна, Кількість поранених у Краматорську зросла до 4.

Усі постраждалі громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

  • У постраждалих журналістів діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Їм надано невідкладну медичну допомогу.
  • У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що російяни вдарили по готелю ракетою "Іскандер-М".
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