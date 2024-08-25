З понеділка ​в Україні запрацюють ще 43 комплекси автофіксації порушень ПДР

З понеділка, 26 серпня, в Україні додатково запускають в роботу 43 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Загальна кількість таких систем в Україні тепер становитиме 308.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, 42 системи будуть фіксувати перевищення допустимої швидкості.

Одна система в місті Біла Церква Київської області контролюватиме не лише швидкість, але й порушення правил руху та зупинки на смузі, призначеній для маршрутних транспортних засобів.



З 1 січня на дорогах України запрацювало ще 50 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху. Відновили роботу 19 комплексів, які працювали до повномасштабного вторгнення. Ще 31 прилад контролю запрацював на дорогах Україні вперше, зокрема у Борисполі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Чернігові, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Одеській областях.