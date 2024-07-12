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В Україні почали діяти електронні протоколи щодо адмінпорушень з дорожнього руху

Документи у паперовому вигляді залишаться рівнозначними.

В Україні почали діяти електронні протоколи щодо адмінпорушень з дорожнього руху

 В Україні стартувало впровадження електронних протоколів для документування правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Про це повідомили у Національній поліції.

Нацполіція ініціювала ведення електронного документування адміністративних порушень, що автоматизує робочий процес та займе значно менше часу. 

Водночас протоколи в паперовому вигляді є рівнозначними й мають однакову, відповідно до законодавства, юридичну силу.

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Поліцейський роздруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках, один із яких під розписку вручається водію, а інший примірник залишається в поліцейського, який його надсилає на розгляд до суду разом з іншими матеріалами справи.

У пресрелізі поліції також зазначено, що інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватися через застосунок “ДІЯ”.

Серед плюсів нововведення називають покращення якості складання адміністративних матеріалів, оскільки виключається фактор нерозбірливого почерку.

  • У червні Кабмін дозволив використовувати експрес-тести для перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння. У разі позитивного результату обов'язкове лабораторне підтвердження.
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