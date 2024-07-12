Комітет Ради схвалив законопроєкт про скасування переходу на зимовий час

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Про це повідомила пресслужба комітету.

"Законопроєкт спрямований на захист здоров'я населення, оскільки, на думку більшості науковців і лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад має низку негативних наслідків, спричиняє значне погіршення стану здоров'я громадян у період адаптації до літнього й зимового часу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у комітеті заявляють, що зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки він установлює єдиний час на всій території нашої країни.

"Прийняття закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров'я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку РФ та сприятиме євроінтеграційним устремлінням України", - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт, запропонований спікером парламенту Русланом Стефанчуком, було подано в жовтні 2020 року. У березні 2021 року його було прийнято за основу, але відправлено на доопрацювання.

У другому читанні 19 березня 2021 року законопроєкт підтримали лише 212 нардепів із 226 необхідних. Згідно з карткою законопроєкту, наразі він очікує повторного другого читання.

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий час.

“Літній” і “зимовий” порядок обчислення часу вперше було введено у Великій Британії в 1908 році для економії та більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. У СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Зараз понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.