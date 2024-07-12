Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала диверсантів, які хотіли заблокувати на залізниці рух озброєння для ЗСУ

У Харківській та Рівненській областях зловмисники підпалювали релейні шафи на коліях.

СБУ затримала диверсантів, які хотіли заблокувати на залізниці рух озброєння для ЗСУ

Служба безпеки затримала трьох диверсантів ФСБ, які підпалювали релейні шафи на залізничних коліях у Харківській та Рівненській областях.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Таким чином РФ сподівалася заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту.Для вчинення злочинів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, які завчасно готували за інструкціями російської спецслужби.

У Харкові на гарячому затримано ворожого диверсанта, який намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону. За даними контррозвідки СБУ, зловмисником виявився рецидивіст з Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство.

Після дистанційного вербування російською спецслужбою фігурант прибув на Харківщину для вчинення диверсії.Ще двоє затриманих виявилися безробітними мешканцями Рівного, яких ФСБ дистанційно залучила до підривної діяльності.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зловмисники працювали у “тандемі”. Один з них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України. Інший фігурант – фільмував диверсію на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це для “звіту” ФСБ.

Як встановило розслідування, обидва зловмисники потрапили у поле зору спецслужби РФ як активні користувачі російських Телеграм-каналів з пошуку швидкого заробітку. Подальша комунікація диверсантів з їхніми кураторами з ФСБ відбувалась через анонімні чати у месенджерах.

У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли перерахувати на банківські картки своїх поплічників грошову винагороду.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies