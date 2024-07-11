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Австралія надає рекордний пакет військової допомоги Україні

Цей пакет містить, зокрема, керовані ракети і ракети ППО.

Австралія надає рекордний пакет військової допомоги Україні
Міністр оборони Австралії Річард Марлз
Фото: EPA/UPG

Австралія надає Україні військову допомогу на суму 250 млн доларів. Це найбільший окремий пакет, який вона надала на сьогодні для захисту України від Росії.

Про це йдеться у повідомленні ABC News.

Австралійський пакет допомоги включає в себе керовані ракети і ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси і партію черевиків.

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Віце-прем’єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про пакет в останній день саміту НАТО у Вашингтоні, і підкреслив, що це не останній пакет допомоги Україні.

Уряд Австралії зазначає, що завдяки цьому загальна вартість підтримки Австралії досягає 1,3 млрд доларів, у тому числі 1,1 млрд доларів для українських військових.

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