Норвегія виділить 1 млрд крон на ППО для України

Уряд Норвегії додатково виділить 1 мільярд норвезьких крон на фінансування протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу уряду.

"Українцям потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити населення від російських бомб і ракет. Жорстокі напади, які ми спостерігали минулого тижня, показують, чому українцям так важливо отримати захист від російських атак з повітря. Восени разом із Німеччиною Норвегія передасть Україні повну зенітну батарею IRIS-T", - прокоментував рішення прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що підтримка протиповітряної оборони довгий час була однією з найбільш пріоритетних потреб України.

"Українці краще за всіх знають потреби, і саме тому ми маємо тісний контакт із Україною, коли вирішуємо, як організувати підтримку України", - зазначив він.

Зазначається, що виділені кошти є частиною норвезької програми "Нансена".

У переглянутому національному бюджеті уряд запропонував використати до 4 млрд норвезьких крон із програми Нансена на заходи протиповітряної оборони до 2024 року. Більша частина цих коштів йде на німецьку ініціативу протиповітряної оборони Immediate Action for Air Defense. Нові заходи включені до фондів, визначених через RNB (переглянутий національний бюджет).

Як повідомлялося, Україна також отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.