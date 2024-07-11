Суд Латвії засудив прокремлівську активістку до трьох років в'язниці

Суд визнав жінку винною у публічному вихвалянні та виправданні військових злочинів Росії та геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів Радянського Союзу.

Суд у Латвії засудив прокремлівську активістку до трьох років в'язниці. ЇЇ визнали винною у публічному вихвалянні та виправданні військових злочинів Росії та геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів Радянського Союзу.

Про це пише ERR.

Зазначається, що Олена Крейле з 7 березня 2023 року по 15 червня 2023 року вивішувала на вікнах свого помешкання прапори Росії з написом «Боже, бережи Латвію», прапори Росії без напису та прапори з написом «Путін, мій друг», щоб публічно висловити свою підтримку Росії.

Крім цього, вона вивішувала сині, червоні і білі стрічки, які утворювали російський прапор, а також червоний знамено із російським гербом і словами «МВД России» (МВС Росії). Також вона опублікувала фото чотирьох жінок, одна з яких була в червоній сукні з символом Радянського Союзу: серпом і молотом. На задньому плані був шматок тканини з білим, синім і червоним кольорами послідовно, що символізує російський прапор.

Крейле кілька разів бачили в громадських місцях і на заходах із сумкою через плече із символом «Z», який використовується як знак підтримки військових дій Росії.

Повідомляють, що жінка є Крейле домогосподаркою, яка народилася і виросла в Латвії, але знає лише кілька слів латиською.

Зазначається, що час попереднього увűязнення протягом п'яти діб зараховується до строку відбування покарання. Рішення може бути оскаржене.

Свою провину жінка не визнала. Жінка неодноразово заявляла журналістам, що не підтримує ні війну, ні президента Росії Володимира Путіна.