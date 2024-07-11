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Члени "коаліції дронів" створили спецфонд для України на 45 млн євро

Наразі внески пообіцяли зробити Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція, а також очікуються додаткові надходження. 

Члени "коаліції дронів" створили спецфонд для України на 45 млн євро
Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Zelenskiy

10 липня країни-члени "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, згідно із яким створюється спецфонд на 45 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні уряду Великобританії.

Зазначається, що документ окреслює основну діяльність Коаліції та механізми закупівель. 

"Цим Меморандумом про взаєморозуміння ми засновуємо Загальний фонд коаліції безпілотників під керівництвом Великої Британії, що дозволяє здійснювати спільні закупівлі для швидких і ефективних поставок безпілотників. Наразі Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція пообіцяли внести в Загальний фонд понад 45 мільйонів євро, а також очікуються додаткові внески", – йдеться у спільній заяві. 

Також зазначено, що "коаліція дронів" планує поставити в Україну 1 млн FPV-безпілотників. Крім цього, країни-члени працюють над створенням інших типів БПЛА, зокрема, над розвідувальними, ударними, дронами із штучним інтелектом, а також над засобами боротьби з дронами. 

"Через Коаліцію безпілотників ми шукатимемо ініціативи щодо спільних закупівель для використання та розширення національних промислових потужностей. Ми, країни коаліції, заохочуємо додаткове фінансування для досягнення цілей коаліції", – додали у спільній заяві і зазначили, що коаліція безпілотників залишається відкритою для приєднання інших членів Альянсу та партнерів.

До підписання меморандума приєднався також і міністр оборони США Джон Хілі. 

  • У Міністерстві оборони Латвії анонсували передачу Україні  понад 2,5 тисячі безпілотників різних типів і можливостей на 4 млн євро у межах "коаліції дронів".
  • Коаліцію дронів Україна та Латвія створили цьогоріч у січні. 
  • Зараз у міжнародній коаліції безпілотників є 14 країн: Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина та Швеція. 
  • Загалом учасники безпілотної коаліції наразі зібрали понад півмільярда євро на постачання безпілотників в Україну. 
  • Також країни-учасниці працюють над створенням спільного фонду, щоб вони могли швидше та ефективніше отримувати фінансування для виробництва безпілотників у країнах коаліції.
  • Нещодавно міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив про намір країни цьогоріч профінансувати на суму 20 мільйонів євро надання Україні БпЛА в рамках Коаліції дронів.
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