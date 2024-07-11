Члени "коаліції дронів" створили спецфонд для України на 45 млн євро

10 липня країни-члени "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, згідно із яким створюється спецфонд на 45 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні уряду Великобританії.

Зазначається, що документ окреслює основну діяльність Коаліції та механізми закупівель.

"Цим Меморандумом про взаєморозуміння ми засновуємо Загальний фонд коаліції безпілотників під керівництвом Великої Британії, що дозволяє здійснювати спільні закупівлі для швидких і ефективних поставок безпілотників. Наразі Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція пообіцяли внести в Загальний фонд понад 45 мільйонів євро, а також очікуються додаткові внески", – йдеться у спільній заяві.

Також зазначено, що "коаліція дронів" планує поставити в Україну 1 млн FPV-безпілотників. Крім цього, країни-члени працюють над створенням інших типів БПЛА, зокрема, над розвідувальними, ударними, дронами із штучним інтелектом, а також над засобами боротьби з дронами.

"Через Коаліцію безпілотників ми шукатимемо ініціативи щодо спільних закупівель для використання та розширення національних промислових потужностей. Ми, країни коаліції, заохочуємо додаткове фінансування для досягнення цілей коаліції", – додали у спільній заяві і зазначили, що коаліція безпілотників залишається відкритою для приєднання інших членів Альянсу та партнерів.

До підписання меморандума приєднався також і міністр оборони США Джон Хілі.