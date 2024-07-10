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США планують розмістити крилаті ракети в Німеччині

Розмістити ракети планують з 2026 року.

США планують розмістити крилаті ракети в Німеччині
Пуск "Томагавків" по цілі в Сирії
Фото: CypLIVE

США домовились розмістити американські крилаті ракети “Томагавк” в Німеччині.

Про це повідомляє n-tv.

З 2026 року в Німеччині будуть тимчасово розміщені американські крилаті ракети типу "Томагавк" та інша зброя великої дальності, щоб захистити партнерів по НАТО в Європі. 

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Також у Європі може бути розміщена нещодавно розроблена надзвукова зброя, “яка має значно більший радіус дії, ніж нинішні системи наземного базування в Європі” та зенітні ракети SM-6.

Крилаті ракети “Томагавк” залежно від типу мають радіус дії до 2 500 кілометрів і використовуються переважно для наземних цілей. Їх швидкість менше 900 кілометрів на годину, вони порівняно повільні та мають дуже низьку висоту польоту.

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