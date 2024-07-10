Нідерланди виділяють додаткові €300 млн на озброєння українських F-16

З боєприпасами F-16 можуть допомогти відбити російські атаки.

Нідерланди виділяють додаткові €300мільйонів на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна також незабаром передасть Україні.

Про це ідеться у повідомленні Міноборони Нідерландів.

Додаткове фінансування доповнить уже виділені Нідерландами 150 мільйонів євро на оснащення F-16, які вирушать в Україну, і буде використане для закупівлі обладнання безпосередньо в промисловості.

"Озброєння має вирішальне значення. З боєприпасами F-16 можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна не має меж, тому наша підтримка має продовжуватися", – прокоментував міністр оборони Рубен Брекельманс.

"Купуючи ці додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо надіслати Москві сигнал про те, що союзники по НАТО продовжуватимуть невпинно підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це також в інтересах нашої безпеки", – додав глава міноборони Нідерландів.