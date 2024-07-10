Нідерланди виділяють додаткові €300 млн на озброєння українських F-16

Нідерланди виділяють додаткові €300мільйонів на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна також незабаром передасть Україні.
Про це ідеться у повідомленні Міноборони Нідерландів.
Додаткове фінансування доповнить уже виділені Нідерландами 150 мільйонів євро на оснащення F-16, які вирушать в Україну, і буде використане для закупівлі обладнання безпосередньо в промисловості.
"Озброєння має вирішальне значення. З боєприпасами F-16 можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна не має меж, тому наша підтримка має продовжуватися", – прокоментував міністр оборони Рубен Брекельманс.
"Купуючи ці додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо надіслати Москві сигнал про те, що союзники по НАТО продовжуватимуть невпинно підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це також в інтересах нашої безпеки", – додав глава міноборони Нідерландів.
- Перші обіцяні Нідерландами винищувачі F-16 після того, як було видано дозвіл на експорт, будуть поставлені в Україну без затримок.
- 1 липня влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16, заявивши, що перші з них незабаром поставлять Україні. У Міноборони Нідерландів не повідомили, скільки літаків буде в першій поставці, і коли вони прибудуть в Україну з міркувань безпеки.
- Нідерланди були одними з лідерів міжнародної коаліції з постачання Україні винищувачів F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти РФ.
- Також у нідерландському МЗС заявляли, що Нідерланди не заперечуватимуть проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самозахисту.