Столтенберг: Росія не готується до можливості нападу на держави-члени НАТО

Про це свідчать дані, які є в розпорядженні Альянсу.

Росія не готується до можливості нападу на держави-члени НАТО.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що про це свідчать дані, які є розпорядженні НАТО.

Столтенберг сказав, що Росія не матиме можливості для такого нападу одночасно воюючи проти України.

"Ми не бачимо прямо зараз військової небезпеки для жодного з союзників, оскільки Росія зараз повністю зайнята війною проти України", – зазначив генсек.

Столтенберг також сказав, що російська армія знизила свої можливості для нового нападу.

"Вони перемістили значну частину військ, які були розміщені уздовж фінського кордону, до України. Отже, ми не бачимо військової загрози, але ми бачимо гібридні, кібератаки, саботаж та інші дії проти союзників", – додав генсек НАТО.