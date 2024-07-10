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США незабаром назавжди демонтують пірс для доставки допомоги у Смугу Гази, ‒ ЗМІ

Штормова погода змусила американців кілька разів переносити док з моменту його побудови два місяці тому.

США незабаром назавжди демонтують пірс для доставки допомоги у Смугу Гази, ‒ ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Декілька офіційних осіб США підтвердили, що пірс, побудований біля узбережжя Смуги Гази, знесуть, пише DW з посиланням на ЗМІ.

Перед цим його ще кілька днів використовуватимуть, щоб доправляти гуманітарну допомогу.

Зусилля з доставки гуманітарки до анклаву неодноразово ускладнювали погана погода й авіаудари.

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Штормова погода змусила США кілька разів переносити док з моменту його побудови два місяці тому.

ООН попередила, що без нових поставок у кількох пекарень, що залишилися у Смузі Гази, палива вистачить лише на день чи два роботи. Представник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що протягом першого тижня липня співробітники гуманітарних організацій доставили до Гази лише 500 000 літрів палива, а в червні ‒ лише близько 2 мільйонів літрів.

“За оцінкою ООН, ізраїльські обстріли унеможливили доставку допомоги в Газу й призвели до катастрофічного рівня голоду, особливо серед дітей”, ‒ зазначає видання.

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