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Зеленський: Путін ненавидітиме однаково і Трампа, і Байдена

Президент України закликав не зважати на його думку. 

Зеленський: Путін ненавидітиме однаково і Трампа, і Байдена
Володимир Зеленський
Фото: Abaca /East New

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін однаково ненавидітиме будь-якого президента США, незалежно від того, хто виграє вибори у листопаді.

Про це він заявив під час виступу у Іституті Рейгана у США у відповідь на питання американського журналіста про те, як Путін ставиться до Джо Байдена та Дональда Трампа.

"Путін не любить Америку. І ненавидить Україну. Бо він ненавидить демократію. Байден та Трамп дуже різні, але вони виступають за демократію. Тому мені здається, що Путін ненавидитиме їх обох", – сказав Зеленський. 

Він додав, що обоє американських кандидатів не повинні зважати на ставлення Путіна , тому що американська економіка вдесятеро переважає російську і думка очільника Кремля не є вагомою.

"Він маленький. Він справді маленький. І коли ми боїмося його, він стає вагомішим. І це помилка всього Заходу, включно із нами ,США..." – додав глава України.

Під час свого виступу Зеленський також закликав США "діяти зараз, а не вичікувати", дозволивши удари переданим озброєнням на будь-які відстані. На думку Президента, саме вчасна реакція Вашингтона сприяла тому, що наступ росіян у Харківській області захлинувся.

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