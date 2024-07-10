"Аеропорт імені Берлусконі" викликав протести в Італії

План італійського уряду спільно з управлінням цивільної авіації перейменувати аеропорт Мілана на честь Сільвіо Берлусконі зіштовхнувся з опором суспільства. Понад 35 тисяч гродадян підписали петицію до прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні з вимогою не давати летовищу ім'я одіозного політика та бізнесмена.

Як зазначає The Guardian, у петиції стверджується, що Берлусконі "не є втіленням таких цінностей як чесніть та служіння громаді, що підтверджується численними кримінальними звинуваченнями на його адресу".

Італійці, які висловлюються проти перейменування, також звертають увагу на традицію витримувати 10-річну павзу після смерті важливої особи, перш ніж називати на її честь вулиці чи об'єкти інфраструктури.

Одним із найбільш помітних критиків появи "аеропорту імені Берлусконі" у Ломбардії став мер Мілана Беппе Сала. За його словами, вирішення подібних питань без врахування думки влади та населення міста - це "божевілля".