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"Аеропорт імені Берлусконі" викликав протести в Італії

Тисячі людей підписали петицію проти перейменування міланського летовища.

"Аеропорт імені Берлусконі" викликав протести в Італії
Аеропорт "Мальпенса" у Мілані
Фото: EPA/UPG

План італійського уряду спільно з управлінням цивільної авіації перейменувати аеропорт Мілана на честь Сільвіо Берлусконі зіштовхнувся з опором суспільства. Понад 35 тисяч гродадян підписали петицію до прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні з вимогою не давати летовищу ім'я одіозного політика та бізнесмена.

Як зазначає The Guardian, у петиції стверджується, що Берлусконі "не є втіленням таких цінностей як чесніть та служіння громаді, що підтверджується численними кримінальними звинуваченнями на його адресу".

Італійці, які висловлюються проти перейменування, також звертають увагу на традицію витримувати 10-річну павзу після смерті важливої особи, перш ніж називати на її честь вулиці чи об'єкти інфраструктури. 

Одним із найбільш помітних критиків появи "аеропорту імені Берлусконі" у Ломбардії став мер Мілана Беппе Сала. За його словами, вирішення подібних питань без врахування думки влади та населення міста - це "божевілля".

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