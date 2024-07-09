Глава МЗС Грузії стверджує, що країна рухається до Євросоюзу

Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі прокоментував заяву посла Євросоюзу Павла Герчинського щодо призупинення вступу країни до ЄС.

Про це повідомляє “Грузія online”.

“Грузії необхідно ще більше зміцнити свій оборонний потенціал, щоб ми могли краще справлятися з цими погрозами, тому ми сподіваємося, що подібні рішення дуже скоро повернуться на колишній рівень і продовжимо співпрацювати з Євросоюзом у цьому напрямку”, - сказав Дарчіашвілі.

Він наголосив, що співпраця між Грузією та ЄС ґрунтується на угоді про асоціацію, і його країна “виконує ці зобов'язання послідовно, логічно”.

“Я не став би використовувати ту дуже різку оцінку, яку дав посол ЄС. Я думаю, що це рішення, ухвалені на мікрорівні, які аж ніяк не завадять прагненню Грузії до європейської інтеграції”, - підкреслив голова МЗС Грузії.

Дарчіашвілі нагадав, що у Грузії теж були труднощі з набуттям статусу кандидата, хоча країна зробила все, щоб набути цього статусу.

“Я відчуваю аналогічний оптимізм щодо того, що ми незабаром почнемо переговори. Переговори – це дуже довгий, дуже важкий процес, проте ми готові незворотно вести Грузію шляхом європейської інтеграції”, – підсумував голова грузинської дипломатії.