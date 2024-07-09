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США та союзники звинувачують китайських шпигунів у кібератаках на урядові сайти, — Bloomberg

Речник МЗС КНР заявив, що "відповідні сторони знову перебільшують так звані китайські кібератаки, намагаючись очорнити Китай у питаннях кібербезпеки".

США та союзники звинувачують китайських шпигунів у кібератаках на урядові сайти, — Bloomberg
Фото: Reuters

США та союзники звинуватили провідне шпигунське агентство Китаю у здійсненні кібератаки на урядові та приватні організації, пише Bloomberg.

У звіті, опублікованому сьогодні вранці під керівництвом Австралії, агентства з кібербезпеки та розвідки США, Австралії, Великобританії, Канади, Нової Зеландії, Японії, Південної Кореї та Німеччини заявили, що Advanced Persistent Threat 40 «неодноразово» атакувала уряди Індо-Тихоокеанського регіону. Групі вдалося викрасти сотні унікальних імен користувачів і паролів за один інцидент у квітні 2022 року, а також перехопити коди багатофакторної автентифікації.

Автори заяви вважають, що ця група проводить кібероперації для Міністерства державної безпеки КНР.

У звіті також йдеться, що група APT40 використовувала слабкі місця в програмному забезпеченні, розробленому такими компаніями, як Microsoft і Atlassian, для проникнення в мережі, включаючи домашні пристрої, і встановило свою присутність як мінімум в одній мережі, яка була використана для крадіжки даних і сотень паролів. 

Відповідаючи на запитання про звинувачення на черговому брифінгу в Пекіні сьогодні, речник МЗС КНР Лін Цзянь заявив, що "відповідні сторони знову перебільшують так звані китайські кібератаки, намагаючись очорнити Китай у питаннях кібербезпеки". 

Міністр внутрішніх справ і кібербезпеки Австралії Клер О’Ніл заявила, що кібервторгнення іноземних урядів є "однією з найбільш серйозних загроз, з якими ми стикаємося".

  • У 2023 році Австралія і Китай відновили дипломатичні відносини на тлі щорічного діалогу лідерів. За словами очільника уряду Австралії, діалог продовжиться, оскільки відносини між торговими партнерами стабілізуються. 
  • У червні британське видання Sky News стверджувало, що міністерство оборони Сполученого Королівства зазнало хакерської атаки, кіберзлочинці діяли за ініціативою влади Китаю.
  • У березні Сполучені Штати оголосили санкції проти хакерів, причетних і відповідальних за діяльність китайської хакерської групи APT31.
  • Раніше повідомлялося, що китайська хакерська група APT31 упродовж десятиліття незаконно збирала інформацію про політиків та членів їхніх родин у Сполучених Штатах та Великій Британії. Кіберзлочинці, за словами представників влади двої країн, діяли на замовлення китайського міністерства державної безпеки.
  • Серед цілей, за якими стежили хакери, називають співробітників Білого дому, сенаторів США, членів британського парламенту та урядовців багатьох країн світу.
  • Хакери полювали на дані компаній-підрядників оборонних відомств, підприємств металургійної та енергетичної галузі, а також надавачів послуг зв'язку та виробників обладнання для 5G та бездротових технологій.
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