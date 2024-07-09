США та союзники звинувачують китайських шпигунів у кібератаках на урядові сайти, — Bloomberg

Речник МЗС КНР заявив, що "відповідні сторони знову перебільшують так звані китайські кібератаки, намагаючись очорнити Китай у питаннях кібербезпеки".

США та союзники звинуватили провідне шпигунське агентство Китаю у здійсненні кібератаки на урядові та приватні організації, пише Bloomberg.

У звіті, опублікованому сьогодні вранці під керівництвом Австралії, агентства з кібербезпеки та розвідки США, Австралії, Великобританії, Канади, Нової Зеландії, Японії, Південної Кореї та Німеччини заявили, що Advanced Persistent Threat 40 «неодноразово» атакувала уряди Індо-Тихоокеанського регіону. Групі вдалося викрасти сотні унікальних імен користувачів і паролів за один інцидент у квітні 2022 року, а також перехопити коди багатофакторної автентифікації.

Автори заяви вважають, що ця група проводить кібероперації для Міністерства державної безпеки КНР.

У звіті також йдеться, що група APT40 використовувала слабкі місця в програмному забезпеченні, розробленому такими компаніями, як Microsoft і Atlassian, для проникнення в мережі, включаючи домашні пристрої, і встановило свою присутність як мінімум в одній мережі, яка була використана для крадіжки даних і сотень паролів.

Відповідаючи на запитання про звинувачення на черговому брифінгу в Пекіні сьогодні, речник МЗС КНР Лін Цзянь заявив, що "відповідні сторони знову перебільшують так звані китайські кібератаки, намагаючись очорнити Китай у питаннях кібербезпеки".

Міністр внутрішніх справ і кібербезпеки Австралії Клер О’Ніл заявила, що кібервторгнення іноземних урядів є "однією з найбільш серйозних загроз, з якими ми стикаємося".

У 2023 році Австралія і Китай відновили дипломатичні відносини на тлі щорічного діалогу лідерів. За словами очільника уряду Австралії, діалог продовжиться, оскільки відносини між торговими партнерами стабілізуються.

У червні британське видання Sky News стверджувало, що міністерство оборони Сполученого Королівства зазнало хакерської атаки, кіберзлочинці діяли за ініціативою влади Китаю.

У березні Сполучені Штати оголосили санкції проти хакерів, причетних і відповідальних за діяльність китайської хакерської групи APT31.

Раніше повідомлялося, що китайська хакерська група APT31 упродовж десятиліття незаконно збирала інформацію про політиків та членів їхніх родин у Сполучених Штатах та Великій Британії. Кіберзлочинці, за словами представників влади двої країн, діяли на замовлення китайського міністерства державної безпеки.

Серед цілей, за якими стежили хакери, називають співробітників Білого дому, сенаторів США, членів британського парламенту та урядовців багатьох країн світу.