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Нова Зеландія надає Україні пакет допомоги на майже 10 млн доларів

У пакет включена як військова, так і гуманітарна допомога.

Нова Зеландія надає Україні пакет допомоги на майже 10 млн доларів
Фото: з відкритих джерел

На полях Саміту НАТО у Вашингтоні прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон оголосив про надання урядом його країни 16 млн новозеландських доларів (9,8 млн дол.США) допомоги Україні.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

У пакет включена як військова, так і гуманітарна допомога.

Зокрема, 3,68 млн доларів – це військова допомога. З них 2,45 мільйонів перейдуть до «Коаліції дронів», яку очолюють Велика Британія та Латвія, а ще 1,23 млн доларів надійдуть на військові медичні потреби України.

На гуманітарні цілі Нова Зеландія виділила 6,12 мільйонів доларів. 

Попередній пакет допомоги Нова Зеландія надала Україні у лютому. Тоді країна виділила $16 млн допомоги на закупівлю боєприпасів, гуманітарну допомогу, а також у фонд Світового банку для відновлення України.

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