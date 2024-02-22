Нова Зеландія надасть Україні $16 млн допомоги

Кошти підуть на закупівлю боєприпасів, гуманітарну допомогу, а також частину спрямують у фонд Світового банку для відновлення України.

Нова Зеландія повідомила про виділення нової допомоги Україні на $25,9 млн новозеландських доларів ($15,9 млн).

Про це йдеться в заяві глави МЗС Вінстона Пітерса та Міноборони Джудіт Коллінз, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що ця підтримка збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, більш ніж до $100 млн новозеландських доларів.

Близько $4 млн із цих коштів буде вкладено в Міжнародний фонд для України, керований Сполученим Королівством, для закупівлі зброї та боєприпасів для Києва. Ще $4,3 млн підуть на гуманітарну допомогу, а $1,8 млн - спрямують у фонд Світового банку для відновлення України.

Крім того, повідомили міністри, Нова Зеландія продовжить присутність своїх військовослужбовців у Європі та Великій Британії до червня 2025 року.

"До 97 військовослужбовців NZDF (ЗС Нової Зеландії, - ред.) продовжать навчати українських солдатів і надавати розвідувальну, зв'язкову та матеріально-технічну підтримку", - зазначила Коллінз.

Також у заяві повідомляється, що наразі опрацьовуються нові обмежувальні заходи щодо Росії, спрямовані на протидію ухиленню від санкцій.