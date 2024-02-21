Уряд Польщі почне переговори з фермерами наступного понеділка

Таких переговорів у Польщі в галузі сільського господарства не було 30 років.

Переговори польського уряду з фермерами розпочнуться в понеділок, за день до запланованої масової акції протесту фермерів у Варшаві.

Про це повідомив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, передає Польське радіо.

Міхал Колодзейчак додав, що якщо ці переговори відбудуться, то це будуть переговори, яких у Польщі в галузі сільського господарства не було 30 років.

Він зауважив, що мета міністерства – домовитися з аграріями.

“Встановлення певної дорожньої карти, час для вирішення наступних проблем, тому що це не політична дія, це стратегічна дія, яка має втілитися в те, що через два місяці таких проблем не буде”, – сказав Колодзейчак.

Він додав, що аграрії вкажуть своїх представників, які братимуть участь у переговорах з урядом. Місце, де відбудуться переговори, визначать до кінця тижня.

Колодзейчак запевнив, що профспілкові діячі не переслідуватимуть цілі політичних партій.