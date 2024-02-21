Уряд Польщі почне переговори з фермерами наступного понеділка

Переговори польського уряду з фермерами розпочнуться в понеділок, за день до запланованої масової акції протесту фермерів у Варшаві.
Про це повідомив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, передає Польське радіо.
Міхал Колодзейчак додав, що якщо ці переговори відбудуться, то це будуть переговори, яких у Польщі в галузі сільського господарства не було 30 років.
Він зауважив, що мета міністерства – домовитися з аграріями.
“Встановлення певної дорожньої карти, час для вирішення наступних проблем, тому що це не політична дія, це стратегічна дія, яка має втілитися в те, що через два місяці таких проблем не буде”, – сказав Колодзейчак.
Він додав, що аграрії вкажуть своїх представників, які братимуть участь у переговорах з урядом. Місце, де відбудуться переговори, визначать до кінця тижня.
Колодзейчак запевнив, що профспілкові діячі не переслідуватимуть цілі політичних партій.
- Президент Володимир Зеленський закликав главу польського уряду Дональда Туска, а також представника Єврокомісії прибути до кордону, де відбувається блокада української агропродукції.
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Вранці 20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Фермери перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Потім з'ясувалося, що вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини, а уряд Польщі підтвердив, що українське зерно, через яке блокують кордон, йде транзитом.
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Щодо іншого випадку, то на одному з плакатів польських страйкарів помітили напис "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР. На це відреагувала польська поліція. Проти чоловіка, який вивісив цей плакат відкрили кримінальну справу за підбурювання і вихваляння загарбницької війни Путіна. У польському МЗС назвали це "спробою захопити сільськогосподарський протестний рух із боку крайніх і безвідповідальних угруповань, можливо, під впливом російських агентів".