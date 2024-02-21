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В Ризі перейменують вулицю Московську

Також перейменують низку інших вулиць.

В Ризі перейменують вулицю Московську
В Ризі перейменують вулицю Московську
Фото: Delfi

Сьогодні депутати Ризької думи більшістю у 38 із 60 голосів ухвалила рішення перейменувати другу за протяжністю, 16-кілометрову вулицю столиці Маскавас. Вона отримає назву Латгалес (один відрізок вулиці отримає назву — Ластадіяс). 

Про це повідомляє Delfi.

Також нові назви отримають вулиці, які зараз носять імена російських письменників і поетів — Пушкіна, Лермонтова, Тургенєва, Гоголя, а заразом — і вулиці Ломоносова і Типографіас. У Ризькій думі триває засідання – обговорюються ці перейменування.

Віце-мер Риги Едвардс Ратнієкс заявив, що нинішні назви є символами імперіалізму і нагадують про окупацію, пов'язані з державою-агресором.

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На зміні назв наполягали Латгальський Сейм, Латгальський конгрес та інші, а також ідею схвалили Центр держмови, депутати історики.

Віце-мер Риги також зазначив, що на перейменування  “є запит суспільства і це пов'язано із вторгненням Росії в Україну”.

Перейменування обійдеться бюджету в 80 тис. євро без ПДВ.

Крім того, були підтримані пропозиції перейменувати вулицю Пушкіна на вулицю латиського лінгвіста Карліса Міленбаха, вулицю Тургенєва — на вулицю латвійського художника Вільгельма Пурвітіса, вулицю Лермонтова — на латиського поета Віліса Плудоніса, вулицю Гоголя на вулицю латвійця.

Також підтримана пропозиція дати нинішній вулиці Типографіас ім'я Аугуста Спаріньша. Військовий льотчик Аугустс Спаріньш брав участь у вигнанні армії Бермонта з Пардаугави. Спаріньш - кавалер ордена Лачплесіса. Він народився і жив у Торнякалнсі, недалеко від нинішньої вулиці Типографіас.

Вулицю Ломоносова перейменують на вулицю Валерії Сейле — першої жінки в уряді Латвії, міністра міністра освіти, організатора Латгальського латиського конгресу, секретаря Латгальської земельної ради, члена Народної ради та Конституційних зборів.

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