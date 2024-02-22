Бундестаг обговорить надання Україні ракет Taurus

Сьогодні парламентські групи, що входять до коаліції німецького парламенту, збираються внести спільну пропозицію про постачання Україні "додаткових, необхідних систем озброєнь великої дальності та боєприпасів". У коаліційному проєкті прямо не йдеться про поставку в Україну ракет Taurus, але із закликом надати їх виступають опозиційні політичні сили, пише Deutsche Welle.

Опозиційний правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС) і його баварська сестринська партія Консервативно-соціальний союз (ХСС) сьогодні зроблять подання до Бундестагу із прямим закликом поставити Україні ракети Taurus. Також це підтримує і представниця партії влади, голова Комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Німецькі Taurus здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів і дали б змогу Силам оборони бити по об'єктах окупантів у глибині окупованої ними території.

Україна закликає Німеччину передати ці далекобійні ракети протягом багатьох місяців, однак, за повідомленнями медіа, канцлер Олаф Шольц, від якого залежить рішення, остаточної згоди не дав.

Раніше у німецькому парламенті не виключали, що Берлін дасть згоду на постачання Taurus "у союзі з американцями", писало Deutsche Welle. Враховуючи попередній досвід із сучасними танками, коли німці дали згоду на передачу своїх Leopard після згоди американців дати Abrams, це могло бути натяком на позитивне рішення щодо ракет у разі надання Штатами далекобійних ATCAMS.

Нещодавно NBC писало, що Байден розглядає передачу Україні ATCAMS, які здатні долетіти до Криму.