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На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині

Двох чоловік обвинувачують у державній зраді.

Затримали двох агентів, які передавали російському ФСБ інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури та військових частин на території Київської, Полтавської та Черкаської областей.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянам у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За кожне виконане завдання агенти отримували від представника держави-агресора грошову винагороду. Сума залежала від терміновості та якості виконаної ними “роботи”.

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Обох чоловіків правоохоронці затримали під час виконання чергового завдання куратора. У них вилучили мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Фото: Офіс генпрокурора

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід вели ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

  • У Харкові затримали російського коригувальника, який шпигував за позиціями ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою. Серед основних цілей ворога були системи ППО, які захищають місто та прилеглі райони.
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