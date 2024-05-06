На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині

Двох чоловік обвинувачують у державній зраді.

Затримали двох агентів, які передавали російському ФСБ інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури та військових частин на території Київської, Полтавської та Черкаської областей.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянам у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За кожне виконане завдання агенти отримували від представника держави-агресора грошову винагороду. Сума залежала від терміновості та якості виконаної ними “роботи”.

Обох чоловіків правоохоронці затримали під час виконання чергового завдання куратора. У них вилучили мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Фото: Офіс генпрокурора

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід вели ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.