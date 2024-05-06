Через російський обстріл Херсонщини постраждав волонтер

Через ворожий обстріл Херсонської області постраждав волонтер. 50-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення плеча.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Учора ввечері окупанти вкрили вогнем околиці села Львове, що на Бериславщині. Під удар ворога потрапив 50-річний чоловік. Сьогодні зранку він звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча", – зазначили в ОВА.

Потерпілому надали необхідну меддопомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок російської агресії протягом доби на Херсонщині були пошкоджені 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.