Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російський обстріл Херсонщини постраждав волонтер

50-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення плеча. 

Через російський обстріл Херсонщини постраждав волонтер
Херсонська область, стела
Фото: Wikimapia

Через ворожий обстріл Херсонської області постраждав волонтер. 50-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення плеча. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

"Учора ввечері окупанти вкрили вогнем околиці села Львове, що на Бериславщині. Під удар ворога потрапив 50-річний чоловік. Сьогодні зранку він звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча", – зазначили в ОВА.

Потерпілому надали необхідну меддопомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок російської агресії протягом доби на Херсонщині були пошкоджені 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies