​Вночі Сили оборони знищили 12 із 13 запущених "шахедів"

У ніч на 6 травня Сили оборони на Сумщині знищили 12 із 13 запущених окупантами "шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"У ніч на 6 травня 2024 рокуросійські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", – написав Олещук.
Зазначається, що окупанти запускали безпілотники із Курської області Росії.
"В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", – додав командувач.