​Вночі Сили оборони знищили 12 із 13 запущених "шахедів"

Ворожі безпілотники ліквідували в Сумській області.

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У ніч на 6 травня Сили оборони на Сумщині знищили 12 із 13 запущених окупантами "шахедів".

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"У ніч на 6 травня 2024 рокуросійські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", – написав Олещук.

Зазначається, що окупанти запускали безпілотники із Курської області Росії.

"В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", – додав командувач.