За тиждень групи розмінування знешкодили майже 5000 вибухонебезпечних предметів

Протягом тижня групи розмінування очистили майже 6000 га місцевості та 12 кілометрів автодоріг. За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 4 830 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Міноборони.

"362 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни", – йдеться у повідомленні.

За останній тиждень (з 26 квітня по 3 травня 2024 року) обстежено та очищено:

5 716,55 га місцевості;

5 571,4 га сільгоспугідь;

11,74 км автодоріг;

3,76 км залізних доріг;

31,86 км ліній електропередачі.

Фото: Міноборони Розмінування за тиждень

Роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування.

Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 348 184 вибухонебезпечних залишків війни.

Деокуповану Херсонщину планують розмінувати до кінця 2025 року. Всього там працюють 1 100 саперів.