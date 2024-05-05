За тиждень групи розмінування знешкодили майже 5000 вибухонебезпечних предметів

Протягом тижня групи розмінування очистили майже 6000 га місцевості та 12 кілометрів автодоріг. За тиждень роботи вилучено та знешкоджено 4 830 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили в Міноборони.
"362 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни", – йдеться у повідомленні.
За останній тиждень (з 26 квітня по 3 травня 2024 року) обстежено та очищено:
- 5 716,55 га місцевості;
- 5 571,4 га сільгоспугідь;
- 11,74 км автодоріг;
- 3,76 км залізних доріг;
- 31,86 км ліній електропередачі.
Роботи проводяться з залученням спецтехніки для механізованого розмінування.
Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 348 184 вибухонебезпечних залишків війни.
Деокуповану Херсонщину планують розмінувати до кінця 2025 року. Всього там працюють 1 100 саперів.