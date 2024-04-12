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Деокуповану Херсонщину планують розмінувати до кінця 2025 року, - Прокудін

В Херсонській області працюють 1 100 саперів. 

Деокуповану Херсонщину планують розмінувати до кінця 2025 року, - Прокудін
580 МпБр ім. І.Виговського
Фото: Генштаб

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін поділився планами щодо розмінування деокупованої Херсонщини.

“У серпні (2023 - ред.) нам казали, що ми будемо розміновувати 10 років. То зараз завдяки ДСНС, поліцейським, Збройним силам ми до кінця наступного 2025 року повинні розмінувати правий берег”, - наголосив Прокудін.

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Він розповів, що в регіоні працюють 1 100 саперів. Вони розмінували вже 245 тис. га.

Також на Херсонщині аграріям передали сотню великих ангарів для зберігання зерна, і їх вже встановлюють.

Крім того, у Херсонській області продовжується реалізація програми “Пліч-о-пліч”, у рамках якої 15 областей відбудували 1130 будинків.

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