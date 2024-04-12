Резніков почав працювати в Українському інституті майбутнього

Він очолив безпекові та оборонні програми.

Ексміністр оборони України Олексій Резніков став директором безпекових та оборонних програм в Українському інституті майбутнього.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив співзасновник інституту Ігор Ліскі.

Ліскі сказав, що безпекові та оборонні програми - це "самий актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни".

Хто такий Олексій Резніков