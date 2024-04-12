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Резніков почав працювати в Українському інституті майбутнього

Він очолив безпекові та оборонні програми.

Резніков почав працювати в Українському інституті майбутнього
Олексій Резніков
Фото: EPA/UPG

Ексміністр оборони України Олексій Резніков став директором безпекових та оборонних програм в Українському інституті майбутнього.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив співзасновник інституту Ігор Ліскі.

Ліскі сказав, що безпекові та оборонні програми - це "самий актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни". 

Хто такий Олексій Резніков

  • Ексміністр оборони раніше - у 1999-2002 роках - був заступником голови Центру розвитку українського законодавства в м. Києві.
  • Став засновником компанії «Правіс», пізніше відомої як «Резніков, Власенко і партнери», далі - «Магістр і партнери».
  • Був у 2008—2014 роках депутатом Київської міської ради VI скликання, а з червня 2014 року — Київської міської ради VII скликання, обраний заступником міського голови-секретарем Київської міської ради.
  • У 2019 р. став членом Наглядової ради АТ «Ощадний банк України».
  • У березні 2020-го був призначений на посаду віцепрем‘єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
  • У листопаді 2021 року Верховна Рада призначила Резнікова міністром оборони.
  • Через два роки - у вересні 2023-го після низки корупційних скандалів Резніков подав заяву про відставку. 
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