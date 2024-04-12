Резніков почав працювати в Українському інституті майбутнього

Ексміністр оборони України Олексій Резніков став директором безпекових та оборонних програм в Українському інституті майбутнього.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив співзасновник інституту Ігор Ліскі.
Ліскі сказав, що безпекові та оборонні програми - це "самий актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни".
Хто такий Олексій Резніков
- Ексміністр оборони раніше - у 1999-2002 роках - був заступником голови Центру розвитку українського законодавства в м. Києві.
- Став засновником компанії «Правіс», пізніше відомої як «Резніков, Власенко і партнери», далі - «Магістр і партнери».
- Був у 2008—2014 роках депутатом Київської міської ради VI скликання, а з червня 2014 року — Київської міської ради VII скликання, обраний заступником міського голови-секретарем Київської міської ради.
- У 2019 р. став членом Наглядової ради АТ «Ощадний банк України».
- У березні 2020-го був призначений на посаду віцепрем‘єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
- У листопаді 2021 року Верховна Рада призначила Резнікова міністром оборони.
- Через два роки - у вересні 2023-го після низки корупційних скандалів Резніков подав заяву про відставку.