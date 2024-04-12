Міністр оборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером, — Bloomberg

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв агресію Путіна проти України з анексією Чехословаччини Адольфом Гітлером у 1938 році і попередив, що Європі слід готуватися до широкомасштабної агресії РФ, пише Bloomberg.

"Путін не зупиниться, коли закінчиться війна проти України. Він також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер, який також завжди казав, що не зупиниться", — сказав Пісторіус на презентації нової книги про британського лідера Вінстона Черчилля.

Міністр оборони ФРН наголосив, що Німеччина має повернутися до положення, в якому зможе захистити себе.

"Ми повинні повернути цю країну в положення, в якому вона зможе захистити себе. Ми маємо вирішити зараз, чи хочемо ми підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи ми хочемо полегшити йому це завдання", — наголосив він.